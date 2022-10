De dagen voor Kerst komen de dj’s en luisteraars van Radio 538 in actie om samen zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Het is het derde jaar op rij dat Radio 538 zich inzet voor het goede doel. In 2020 maakte de zender zich hard voor De Voedselbank en in 2021 voor twaalf verschillende doelen, waar het Prinses Máxima Centrum er één van was.

Coco Hermans, Radio Director 538: “Toen we vorig jaar streden voor onder meer een 3D echoapparaat voor het Prinses Máxima Centrum, hebben we ervaren wat dit losmaakte en haalden we met elkaar in nog geen twaalf uur tijd het dubbele van het streefbedrag op! De hoeveelheid verhalen van onze luisteraars die geraakt werden, de uiteindelijke opbrengst en hartverwarmende reacties van betrokken ouders hebben ons doen besluiten ‘Missie 538’ dit jaar volledig in te zetten voor het Prinses Máxima Centrum. Het centrum heeft als missie om ieder kind met kanker te genezen, met optimale kwaliteit van leven. Daar dragen wij met onze eigen missie graag een steentje aan bij.”

Rob Pieters, kinderoncoloog en medisch directeur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie: “We vinden het heel bijzonder dat Missie 538 helemaal in het teken staat van het Prinses Máxima Centrum en Radio 538 zo bijdraagt aan het bereiken van onze belangrijke missie. Het is van groot belang en noodzaak om de behandeling en kwaliteit van leven van kinderen met kanker in Nederland nóg verder te kunnen verbeteren. Want jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland de diagnose kanker en overlijdt nog steeds één op de vier kinderen met kanker.”

Missie 538

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 december staat Radio 538 volledig in het teken van Missie 538 en wordt de programmering aangepast. Luisteraars bepalen in ruil voor een donatie welke muziek de zender draait en ook dit jaar krijgt het live op de radio veilen een prominente rol. Onder andere bekende vrienden van het station en toonaangevende bedrijven bieden unieke ervaringen en producten aan waar luisteraars ‘live’ op kunnen bieden. Ook kunnen luisteraars, bedrijven en andere organisaties hun eigen actie starten en de opbrengst daarvan doneren, een actie van een ander steunen of een losse donatie doen. De dj’s zetten zich samen met luisteraars dag en nacht in om zoveel mogelijk geld op te halen. Daarvoor dagen ze zichzelf en gasten uit, verleggen ze grenzen, gaan ze het land in op zoek naar bijzondere verhalen en maken zij aangrijpende reportages.

Foto: Radio 538