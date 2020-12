Radio 538 heeft tijdens Missie 538, de eigen actieweek voor de voedselbank, 1.116.035 euro aan donaties opgehaald. Dat is goed voor 223.207 voedselpakketten. De actieweek begon maandagochtend en ging sindsdien 24 uur per dag door. Coen & Sander maakten vanmiddag de eindstand bekend.

Het was de eerste editie van Missie 538. In teams maakte een groot deel van de dj’s van 538 een programma vanuit de studio, terwijl andere dj’s verslag deden van de actie.

In de studio kwamen veel bekende Nederlanders langs, die ook vaak een donatie meenamen. Luisteraars konden ook doneren, door zelf een actie op te zetten of tegen betaling een plaat aanvragen. Daarnaast hebben tienduizenden bedrijven de actie gesponsord. “Er zijn ruim 31.000 donaties binnengekomen, 500 acties opgestart door het hele land en meer dan 10.000 nummers aangevraagd”, laat Radio 538 weten.

Niet verwacht

“We hadden dit succes echt niet verwacht”, zegt Coco Hermans, programmadirecteur van Radio 538. “Zeker niet omdat het de eerste editie van Missie 538 is. Iedereen van 538 heeft vijf dagen alles op alles gezet en geknald voor het goede doel. Ongelofelijk dat we zoveel luisteraars in beweging hebben gekregen en gezamenlijk dit enorme aantal pakketten bij elkaar hebben gekregen in korte tijd.”

Afgelopen woensdag werd er een tussenstand bekend gemaakt. Op dat moment was er met Missie 538 387.410 euro opgebracht. Sindsdien is het bedrag dus verdrievoudigd.

Radio 538 sluit de actieweek vanavond af met een afterparty, gepresenteerd door Daniël Lippens en Igmar Felicia. Morgen pakt het radiostation de reguliere programmering weer op.

Foto: Ruben May | Radio 538