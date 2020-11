De Top 2000 van NPO Radio 2 begint dit jaar op Eerste Kerstdag om 00:00 uur. Dat is acht uur eerder dan voorgaande edities het geval was. Het radiostation wil zo meer de albumversies van bepaalde nummers kunnen draaien.

“Waarom wachten tot de ochtend?”, zegt zendermanager Peter de Vries op de site van Radio 2. “Middernacht op kerstavond is een heel mooi beginmoment en we hebben zo extra ruimte voor de muziek. Nu kunnen we meer albumversies van bepaalde nummers draaien die net iets langer duren dan de single-variant.”

De uitzendtijden van de Top 2000 zijn al meerdere keren uitgebreid. Zo begon de lijst in 2018 één uur eerder en werd de populaire lijst in 2015 met drie uur opgerekt. Sinds 2009 startte de Top 2000 op Eerste Kerstdag om 12:00 uur. In de jaren daarvoor begon de lijst twaalf uur later, om 00:00 uur op Tweede Kerstdag.

Het is, vanwege het coronavirus, nog niet duidelijk of er dit jaar publiek welkom is in het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum. Wel kunnen mensen kans maken op een thuispakket, waarmee ze hun eigen woonkamer kunnen omtoveren tot het café.

Foto: NPO Radio 2 | Raymond van Olphen