Al weken gonst het van de geruchten dat Rob Stenders mogelijk de overstap maakt naar Radio Veronica. Giel Beelen, oud-ochtendjock bij dat radiostation, schat de kans niet al te groot in dat Rob de switch maakt. “Waarom zou hij? Hij zit nu bij het nummer één radiostation en hij heeft de absolute vrijheid om te doen en laten wat hij wil”, zegt hij voor de camera van De Telegraaf.

Als de verslaggever aan Giel vraagt hoe groot de kans is dat hij volgend jaar op Robs plek te horen is op NPO Radio 2, tussen 14:00 en 16:00 uur, en Rob dan de oversteek heeft gemaakt naar Radio Veronica, antwoordt Giel: “Dat lijkt me zeer klein, in beide opzichten. Ten eerste begin ik gewoon onder aan de ladder bij Radio 2 en Rob zou wel gek zijn als hij het gaat doen. Ik zou niet weten wat daar de uitdaging is, om eerlijk te zijn.”

Rob liet eerder al weten dat hij dit jaar de Top 2000 niet presenteert. “Ik geloof dat hij zelf niet wilde”, zegt Giel daarover. Vorig jaar lag Rob nog onder vuur, toen hij in de Top 2000 een nummer van Marco Borsato vroegtijdig afkapte.

Foto: Annemieke van der Togt