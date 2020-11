Joost Strootman wordt de opvolger van Daniël Dekker als eindredacteur radio bij de AVROTROS. Per 1 januari wordt Joost eindverantwoordelijk voor alle radioprogramma’s van de omroep op NPO Radio 2, 3FM, Radio 5 en Sterren NL.

Joost Strootman is 32 jaar oud en begon zijn carriëre als producer bij de TROS op 3FM. Sinds 2014 is hij de producer van ‘Aan de Slag!’ op Radio 2. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het muziekbeleid van Sterren NL. In zijn vrije tijd maakt hij de podcast ‘Van Je Af Is Harder’ waarin hij radiomakers interviewt.

AVROTROS mediadirecteur Bart Barnas over de benoeming: “Joost is een jonge en tegelijkertijd ervaren radiomaker die zich het vak eigen heeft gemaakt bij ons. We hebben een fantastische groep mensen die niets leuker vindt dan radio te maken voor en met de luisteraars. Joost weet wat er nodig is om radioprogramma’s, redacties en presentatoren nóg beter te maken.”

Afgelopen zomer verliet Daniël Dekker de AVROTROS om aan de slag gaan bij Omroep MAX op NPO Radio 5. Voor de vrijgekomen vacature van eindredacteur die hij bekleedde was tot op heden nog geen definitieve invulling gevonden.

Foto: AVROTROS