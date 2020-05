Coen Swijnenberg heeft vanavond om 19:00 uur zijn comeback gemaakt op de radio. Nog niet direct op Radio 538, maar op zijn onlinekanaal Swijnenstal. “Dit is zo raar, dit is zo onwennig. Ik ben echt nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een radio-uitzending.”

Begin november meldde Coen zich ziek bij Radio 538 en sindsdien is hij niet meer te horen in het middagprogramma. “Ik zit in een burn-out, zoals dat dan heet. Ik ben al enige tijd niet op de radio, dus ik heb het idee dat ik me ook even aan je voor moet stellen. Het voelt ook allemaal heel onwennig. Het is voor mij ook wennen om achter de knoppen te zitten en weer voor de microfoon te zitten”, zei Coen:

Energie komt terug

Vorige maand liet Coen weten dat het weer de goede kant op gaat met zijn gezondheid. “De energie begint terug te komen. Dat voelt als een behoorlijke opluchting eerlijk gezegd want deze winter is ronduit klote geweest.”

De komende tijd gaat Coen weer radiomaken vanaf zijn zolderkamer, op het JUKE-kanaal Swijnenstal. “Dan breek ik in op JUKE en dan ga ik weer een beetje warmdraaien. Om dan uiteindelijk natuurlijk zo snel mogelijk weer naast Sander Lantinga te komen zitten in de studio van Radio 538, in ‘De Coen & Sander Show.”

Achter de schermen voert Coen gesprekken met Talpa over zijn terugkeer op 538. Zijn programma’s op Swijnenstal zijn onderdeel van zijn re-integratieproces.

Foto: William Rutten