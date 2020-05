Coen Swijnenberg is morgen weer op de radio te horen. Nog niet bij Radio 538, maar via zijn eigen kanaal ‘Swijnenstal’ via Juke. Morgenavond om 19:00 uur kruipt hij voor het eerst sinds een half jaar weer achter de microfoon. Coen was maanden afwezig vanwege een burn-out. Vorige maand liet hij weten dat de energie weer terug begon te komen.

Coen noemt zijn terugkeert op radio ‘onwennig’. “Maar ik heb er zin in! Dus bij deze de uitnodiging om je Bevrijdingsdag morgen af te toppen met. Kom je ook?”

Re-integratie

Achter de schermen voert Coen gesprekken met Talpa over zijn terugkeer op 538. “Om straks de stap naar de Coen & Sander show niet te groot te maken, ben ik gaan denken hoe ik tot die tijd weer een beetje kan warmdraaien. Ik dacht aan Juke waar je allerlei radiostations, podcasts en andere kanalen kunt beluisteren. Ik heb het idee voorgelegd en met de hulp van een paar fijne collega’s is Swijnenstal in een paar weken uit de grond gestampt. Als je luistert ben je dus eigenlijk live getuige van mijn re-integratieproces.”

Swijnenstal is niet nieuw voor Coen. Hij maakte de laatste jaren af en toe onlineradio onder deze naam. Ook zijn soloprogramma’s bij 3FM gingen onder deze naam on air.

Foto: William Rutten