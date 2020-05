Verschillende radiostations en radio-dj’s hebben openlijk steun uitgesproken aan FunX en dj Morad El Ouakili. De presentator en meerdere collega’s worden met de dood bedreigd vanwege de Ramadan-show op FunX. Morad wordt momenteel beveiligd. Zijn programma werd gisteravond vanwege de doodsbedreigingen per direct geschrapt.

3FM-dj Sander Hoogendoorn: “Ik ben hier al de hele dag ziek van. Eerlijk gezegd ook weinig zin om morgen m’n eigen show te doen en dat komt niet vaak voor… fuck wegkijken en je niet uitspreken.”

‘Te weinig verontwaardiging’

Collega-dj Wijnand Speelman vroeg zich eerder vandaag af waarom er ‘zo weinig ophef is’. “Wat we doen, we beschermen ze en stoppen de programma’s omwille van hun eigen veiligheid. De bedreigers hebben wat ze willen. Ik zie veel te weinig verontwaardiging.”

NPO Radio 1-presentator Lara Rense reageert: “Ik sluit me bij Wijnand aan. Hier zou meer beroering over moeten zijn. Dit kan niet en mag niet gebeuren. Het is niet normaal. We moeten om Morad en FunX heen gaan staan.”

ik ben hier al de hele dag ziek van bah! eerlijk gezegd ook weinig zin om morgen m’n eigen show te doen en dat komt niet vaak voor… fuck wegkijken en je niet uitspreken, daar draait het vandaag om. en ❤️ voor alle collega’s bij funx https://t.co/DzfGrrhg3g — sander hoogendoorn (@sanderhoogendrn) May 5, 2020

Steun van radiostations

Ook verschillende zenders hebben zich vandaag openlijk uitgesproken. Zo twitterde NPO Radio 2 vandaag: “Wij vinden dit onverteerbaar in een land dat vandaag 75 jaar vrijheid viert.” En 3FM: “Houd je hoofd koel FunX, we zijn steunen jullie.”

SP-Kamerlid Peter Kwint heeft schriftelijke Kamervragen gesteld over de kwestie. “Doe even normaal. Mensen moeten in vrijheid hun programma’s kunnen maken. Van die vrijheid moeten extremisten afblijven”, twittert hij.

Onze collega’s van radiozender FunX hebben hun programmering aangepast na het ontvangen van doodsbedreigingen. Wij, bij 3FM, vinden het onverteerbaar dat dit gebeurt. Juist nu we vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven in Nederland.



Hou je hoofd koel @FunX, wij steunen jullie. — 3FM (@3FM) May 5, 2020

Onze collega’s van radiostation @FunX hebben hun programmering aangepast na het ontvangen doodsbedreigingen. Wij, bij NPO Radio 4, vinden het onverteerbaar dat dit gebeurt. Juist nu we vieren dat we al 75 jaar in vrijheid leven in Nederland.



Lees meer: https://t.co/Au7bQLgEbE 👈 pic.twitter.com/LRM7mlI5xe — NPO Radio 4 (@NPORadio4) May 5, 2020

Foto: BNNVARA