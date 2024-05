Coen Swijnenberg en Sander Lantinga starten op maandag 6 mei met hun ochtendshow op JOE. Vanmorgen presenteerde de radiozender de plannen voor de ochtendshow tijdens een persontbijt in Amsterdam. De show gaat weer de ‘Coen & Sander Show!’ heten en is te horen tussen 6:00 en 10:00 uur. Merel Westrik is de nieuwslezer van de ochtendshow van JOE.

Coen en Sander maakten eind september bekend dat ze de ochtendshow op JOE gaan presenteren. Vanwege het concurrentiebeding hadden de twee eerst een ‘afkoelperiode’. In die periode mochten ze nog niet aan de slag bij de concurrent, op straffe van vaak hoge boetes. Dit being is vanaf vandaag verlopen.

“Na bijna twintig jaar met de luisteraar terug in de auto van werk te hebben gezeten, gaan we op JOE met ze opstaan”, zei Coen eerder over de overstap. “We zijn ontzettend blij met deze stap en hebben zin om met een nieuw, bevlogen team de zender op te gaan bouwen.”

Coen & Sander Show

Coen en Sander begonnen in 2004 samen op vrijdagavond op 3FM met het maken van een radioshow: ‘Lantinga & Swijnenberg’. In 2006 maakten ze de overstap naar de middag van de zender, waar ze tot 2015 ‘De Coen en Sander Show’ presenteerden tussen 16:00 en 19:00 uur.

Coen en Sander gingen in 2015 aan de slag bij 538, waar ze tot medio vorig jaar de middagshow presenteerden. De zender schrapte in juni de dagelijkse middagshow. Coen kreeg een lunchprogramma en Sander ging de middagshow maken op Radio Veronica. Op vrijdagmiddag zijn de twee nog wel samen te horen op 538.

Het duo was niet blij met de keuze om hun dagelijkse ‘Coen & Sander Show’ stop te zetten. “Ik zou zelf deze keuze niet hebben gemaakt. De ochtendshow was net vernieuwd en ‘De Coen & Sander Show’ was de stabiele factor in het geheel. We zaten er lekker in en dat was ook te zien aan de cijfers”, zei Coen eind vorig jaar tegen RadioFreak.

Merel Westrik

Merel Westrik heeft verschillende nieuwsprogramma’s gepresenteerd waaronder Vandaag de dag en het RTL Nieuws. Later presenteerde ze ook de talkshow Ladies Night.

Programmering

De programmering zal deze maand nog blijven zoals hij nu is en in juni zal Edwin Noorlander naar de avond verhuizen en zal Kimberley Dekker de middag vullen. Kimberley is deze week nog in de ochtend te horen.

De dagprogrammering van JOE:

06:00 – 10:00 uur: Coen Swijnenberg en Sander Lantinga

10:00 – 13:00 uur: Timur Perlin

13:00 – 16:00 uur: Kimberley Dekker

16:00 – 19:00 uur: Kai Merckx

19:00 – 22:00 uur: Edwin Noorlander

Foto: JOE