834.000 mensen hebben gisteravond op NPO 1 het tv-verslag gezien van Serious Request, dag één. Daarmee staat de registratie in de top twaalf van meest bekeken tv-programma’s, zo blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. De speciale editie van Serious Request: Never Walk Alone, waarin geld wordt ingezameld voor de strijd tegen het coronavirus, ging gisterochtend van start.

Met ruim 800.000 kijkers trok deze registratie flink meer kijkers dan bijvoorbeeld de eindshow van Serious Request The Lifeline in 2019: toen stemden er 131.000 mensen af op de tv-registratie. Voetnoot is wel dat de registratie van gisteren werd uitgezonden op zondagavond, waarin het aantal tv-kijkers vaak het hoogst van de hele week is. Ook wordt er vanwege de coronacrisis over het algemeen meer tv gekeken.

Het aantal kijkers van gisteren is te vergelijken met de tv-registratie van de start van Serious Request 2012 in Enschede: toen keken er 881.000 mensen.

Foto: NPO 3FM