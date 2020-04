Na anderhalve dag actievoeren heeft 3FM Serious Request: Never Walk Alone €71.183 opgehaald voor het Rode Kruis. Hiermee gaat het Rode Kruis hulp bieden tijdens de coronapandemie.

Sharid Alles, zendermanager NPO 3FM: “In eerste instantie voelde het wat onwennig om in de lente 3FM Serious Request te organiseren in plaats van rond de kerst, maar na twee dagen Never Walk Alone voelen we aan alles dat de behoefte aan saamhorigheid nu juist heel groot is. Nederland laat zich massaal horen tijdens deze speciale editie en dat is hartverwarmend. Er worden volop platen aangevraagd voor dierbaren, maar ook met acties als Hoogie’s Hoogwerker, waarmee jonge mensen hun oudere familieleden toch even veilig van dichtbij kunnen zien, biedt Serious Request deze editie misschien wel meer dan ooit troost en hoop.”

Het Rode Kruis biedt hulp door het bemannen van een een hulplijn waar mensen terecht kunnen met vragen, het rond brengen van pakketten van de Voedselbank en vrijwilligers verzorgen coronapatiënten in speciale zorghotels.”

Foto: NPO 3FM