AVROTROS en PowNed gaan samen het eerste omroephuis van het nieuwe publieke omroepbestel vormen. De besturen van beide omroepverenigingen hebben daarmee ingestemd. Vanaf 1 januari 2029 hebben beide omroepen nog maar één Raad van Toezicht. AVROTROS en PowNed benadrukken dat ze “hun eigen identiteit behouden”.

Minister Bruins van Media maakte vorige week bekend dat hij af wil van alle losse omroepen en in de toekomst met vier of vijf omroephuizen wil gaan werken. De minister wil een einde maken aan het huidige omroepstelsel dat volgens diverse onderzoeken al jaren niet meer werkt.

Achter de schermen

Op dit moment werken AVROTROS en PowNed al samen achter de schermen, met zaken als ICT, Juridische Zaken, Financiën en HR. “De publieke omroep staat voor een enorme opgave om met fors minder geld haar belangrijke taken te vervullen. Tegelijkertijd wordt het bestel fundamenteel anders ingericht”, zegt Taco Zimmerman, algemeen directeur AVROTROS. “Door de huidige succesvolle samenwerking met PowNed uit te breiden en samen een omroephuis te vormen, laten we zien vooruit te willen.”

Dominique Weesie, algemeen directeur van PowNed: “De huidige samenwerking tussen beide omroepen verloopt in zeer goede harmonie en heeft veel synergievoordelen. Laten wij de eersten zijn die over onze schaduw heen durven te stappen in het belang van een publieke omroep die efficiënt en slagvaardig is, maar met behoud van de identiteit van beide omroepmerken.”

Gevolgen voor de radio

Op NPO Radio 1, NPO Radio 2, 3FM, NPO Radio 4 en NPO Radio 5 worden de programma’s gepresenteerd door radio-dj’s die in dienst zijn een omroep, bijvoorbeeld BNNVARA.

Wat alle veranderingen betekenen voor het radio-aanbod van de publieke omroep, is nu nog niet te zeggen. Wel hangen de bezuinigingen als een donkere wolk boven de radiozenders. Mogelijk wordt de programmering van sommige zenders afgeslankt, al is het nog te vroeg om te zeggen of dat daadwerkelijk gebeurt.

Foto: Marga Tupang | AVROTROS