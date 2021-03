Angelique Houtveen zegt nachten wakker te hebben gelegen in haar keuze om over te stappen naar Sublime. “Het was zeker eng. De keuze was: spring ik in het diepe of blijf ik bij m’n vertrouwde plekje. Het enge was vooral: zekerheid loslaten”, zegt Angelique in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Begin dit jaar kondigde Angelique aan te vertrekken bij NPO 3FM. “Ik zat er goed. Ik vond het leuk, had leuke collega’s, een vast contract bij KRO-NCRV en ik was ook mooie dingen aan het doen. Het was niet dat ik per direct dacht: ik moet weg. En toen ineens belde Sublime. Zij kwamen met dit aanbod op tafel om de middagshow te presenteren.”

Voor Angelique, die jarenlang op het ter ziele gegaan Radio 6 een programma presenteerde, was de soul & jazz-muziek geen onbekend terrein. Bij Sublime werkt Angelique nu dan ook mee aan het opfrissen van de playlist. “Want Sublime was een beetje Sky Radio met soulmuziek. Dat kreeg ik ook te horen: ‘we missen intern best wel wat muziekkennis. Er zijn artiesten die we gemist hebben’.”

Overname door NRC

Sublime werd vorig jaar overgenomen door NRC, dat flink investeert in de zender. “NRC wilde heel graag een audiotak in huis halen”, weet Angelique. “Door die overname is er ruimte voor wat meer programmering. NRC heeft het podcastplatform waar ze lekker mee bezig zijn, daar komt volgens mij ook een koppeling met Sublime.”

Sinds 1 maart is Angelique te horen op Sublime, waar ze het middagprogramma tussen 16:00 en 19:00 uur presenteert. “Het valt me vooral op hoe blij ik weer word van de muziek. Het is niet dat ik er totaal niet blij van werd, maar ik mag nu weer soul & jazz draaien. Dat voelt goed.”