Het moederbedrijf van NRC Handelsblad, onderdeel van Mediahuis, heeft radiozender Sublime overgenomen. “Deze overname past uitstekend in onze groeiambitie op het gebied van audio”, licht ceo Dominic Stas toe.

“We zien een enorme toename in het gebruik van digitale audio. Inmiddels luisteren al miljoenen Nederlanders naar podcasts en verwachten we dat dit boeiende medium alleen nog maar aan belangstelling zal winnen. Daarom willen we onze eigen NRC-journalistiek nog meer gaan vertalen naar audio. We willen ook meer commerciële podcasts gaan produceren en deze breder gaan distribueren.”

Sublime blijft als zelfstandig bedrijf opereren. De radiozender kan NRC ondersteunen. “We kunnen de adverteerder nog beter bedienen en meer waarde bieden als het gaat om het effectief overbrengen van een commerciële boodschap.”

Warm bad

Algemeen directeur Sebastiaan van Rijnsoever van Sublime is blij met de overname. “De ondernemende cultuur, informele manier van samenwerken en sterke focus op kwaliteit en inhoud die wij ervaren bij NRC, voelt voor ons als een warm bad. Voor Sublime biedt deze overname een platform voor verdere groei, vooral in bereik en impact. Wij zijn enorm gepassioneerd over de kracht van audio in al zijn vormen, voor luisteraars en adverteerders. De overname biedt een uitgelezen kans om deze in synergie met NRC verder uit te bouwen.”

Mediahuis is ook eigenaar van de Telegraaf en enkele regionale kranten. In België heeft het bedrijf ook radiozenders.