Rechtse politici domineren de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op de radio. Dat concluderen onderzoekers van de Vrije Universiteit en Universiteit Utrecht. In de media krijgen de rechtse partijen volgens de onderzoekers drie keer zoveel aandacht als de linkse partijen.

De onderzoekers keken naar de optredens van politici in programma’s van de publieke omroep op radio en tv, in de periode van 1 februari tot en met 12 maart. Uit het onderzoek blijkt verder dat demissionair premier Rutte het meest genoemd wordt op radio en tv. Opvallend is verder dat Lilian Marijnissen (SP) in de media het langst aan het woord was van alle lijsttrekkers, langer dus dan Rutte.

Toch speelt de PVV volgens de onderzoekers geen dominante rol in de campagne op radio en televisie. Dat komt doordat PVV-leider Wilders veel afzegt, aldus de NOS.

Onder ‘rechtse partijen’ rekenen de onderzoekers VVD, CDA, SGP, PVV, FvD en JA21.

Foto: Rijksoverheid