Sander de Heer is deze week weer te horen op Sublime. Tijdens de vakantie van Jaap Brienen maakt hij de ochtendshow. “Wat is er nu mooier dan elke dag de zon zien opkomen, bakje koffie erbij en de lekkerste soul, funk en R&B draaien”, zegt hij op sociale media.

Voor de dj is de ochtendshow op Sublime niets nieuws. In 2018 en 2019 maakte hij ook het programma. In 2022 en 2023 was hij programmadirecteur ad interim bij de zender. Hij noemt deze invalweek dan ook “zo’n weekje binnen je comfortzone”.

Sander werkte eerder als eindredacteur van de ochtendshow op Qmusic. Het meest bekend is hij van het ochtendprogramma ‘De Heer Ontwaakt’ op NPO Radio 2, dat hij tot oktober 2015 presenteerde.

Foto: Sublime