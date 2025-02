Angelique Houtveen, dj en muzieksamensteller bij Sublime, is vorig jaar met spoed opgenomen in het ziekenhuis. “Ik kreeg vanuit een longontsteking ineens een sepsis, een bloedvergiftiging. Ik zakte bij de apotheek letterlijk in elkaar en moest meteen naar het ziekenhuis. Wéér weken uit de running en weer mijn conditie opbouwen. Mijn lichaam is fragiel”, zegt ze in De Telegraaf.

Eerder was Angelique maanden uit de running vanwege de behandeling van haar endometriose, een chronische ziekte waarbij baarmoederslijmvlies-achtig weefsel zich buiten de baarmoederholte nestelt.

Kracht uit muziek

In de moeilijke periodes haalt Angelique kracht uit muziek. “Ik denk dat muziek voor mij een manier is om beter te kunnen voelen. Als ik een beetje triest ben, zet ik een verdrietig nummer op en dan komen de tranen vanzelf. Het is voor mij dé manier om uiting te geven aan mijn emoties”, zegt ze in de krant.

Angelique maakt elke werkdag tussen 12:00 en 13:00 uur een programma op Sublime. Ook is ze samen met Jaap Brienen verantwoordelijk voor het muziekbeleid van de zender.

Foto: Sublime