Wouter van der Goes en Angelique Houtveen zijn de nieuwe stationvoices, ook wel zenderstemmen genoemd, van Sublime. Dat bevestigt de zender aan RadioFreak.nl. Daarmee zijn Wouter en Angelique in de audiovormgeving, zoals jingles, te horen.

Sublime kreeg vorige week een flinke ‘opfrisbeurt’, met onder meer een nieuw logo, nieuwe programmering en nieuwe website. Wouter is vanaf deze week ook met een eigen programma te horen op Sublime, elke donderdag tussen 19:00 en 21:00 uur. Doordat Radio Veronica en Sublime beide eigendom zijn van Mediahuis, kunnen radio-dj’s en andere zaken makkelijk met elkaar uitgewisseld worden.

Voor Wouter is het voice-overwerk niet nieuw; hij was jarenlang de ‘stem’ van NPO 1. Ook sprak hij veel programma’s in voor KRO-NCRV, toen hij nog bij de publieke omroep werkte.

Beluister hier de nieuwe audiovormgeving van Sublime:

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2