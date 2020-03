Qmusic is de snelste stijger in de doelgroep 20-49 jaar. De zender wint in één jaar tijd 0,7 procentpunt aan marktaandeel, blijkt uit de gisteren gepubliceerde luistercijfers. Het gevecht tussen Qmusic en Radio 538 in de voor de beide zenders belangrijke doelgroep gaat door. Al zijn de verschillen wel eens kleiner geweest.

In de nieuwe luistercijfermeting over januari-februari 2020 is duidelijk hoe de kaarten geschud zijn, nu het Top 2000-effect van NPO Radio 2 weer voorbij is. Ook relevant: in de nieuwe meting is een duidelijke vergelijking te maken met januari-februari 2019, de periode dat Edwin Evers net bij Radio 538 vertrokken was.

538 aan kop

Radio 538 is weliswaar al langere tijd geen algemeen marktleider meer (doelgroep 10+), toch weet de zender in de doelgroep 20-49 jaar in een jaar tijd aan marktaandeel te winnen. De zender krijgt er, ondanks het vertrek van Evers, 0,3 procentpunt aan marktaandeel bij. Daarmee staat het station aan kop in 20-49 jaar, met 16,5 procent.

Op de tweede plaats volgt Qmusic, met 15,5 procent. Die verschillen in 20-49 jaar tussen Q en 538 zijn weleens kleiner geweest: zo verschilden beide zenders in augustus-september maar 0,1 procentpunt van elkaar.

Qmusic liep in het voorjaar en de zomer van 2019 flink in op Radio 538, maar in het najaar werden de verschillen weer groter:

SLAM! groter dan 3FM

Opvallend is verder dat SLAM! op het gebied van weekbereik in 20-49 jaar inmiddels groter is dan NPO 3FM: 7,7 procent versus 7,1 procent. Ter indicatie: vijf jaar geleden lag het weekbereik van 3FM nog op 23 procent. In één jaar tijd levert de jongerenzender 0,7 procentpunt aan marktaandeel in. Samen met Sky Radio is het station daarmee de sterkste daler in de afgelopen luistercijfermeting.

Het verlies van Sublime is ook fors: de zender verliest in een jaar tijd ruim een vijfde van het marktaandeel (0,9 naar 0,7 procent). Na Qmusic doet Radio 2 de beste zaken in de doelgroep 20-49 jaar: de publieke zender krijgt er 0,6 procentpunt marktaandeel bij.

Luistercijfers 20-49 jaar:

Station jan - feb

2020 jan - feb

2019 jan - feb

2019 01. Radio 538 16.5 % 16.2 % 0.3 16.2 % 0.3 02. Qmusic 15.5 % 14.8 % 0.7 14.8 % 0.7 03. NPO Radio 2 13.9 % 13.3 % 0.6 13.3 % 0.6 04. Radio 10 11.3 % 11.7 % 0.4 11.7 % 0.4 05. Sky Radio 9.4 % 10.1 % 0.7 10.1 % 0.7 06. Radio Veronica 5.1 % 4.8 % 0.3 4.8 % 0.3 07. NPO 3FM 3.7 % 4.4 % 0.7 4.4 % 0.7 08. 100% NL 3.6 % 3.2 % 0.4 3.2 % 0.4 09. NPO Radio 1 2.5 % 2.8 % 0.3 2.8 % 0.3 10. SLAM! 2.4 % 2.2 % 0.2 2.2 % 0.2 11. Kink 0.9 % % % 12. NPO Radio 4 0.8 % 0.7 % 0.1 0.7 % 0.1 13. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.7 % 0.1 0.7 % 0.1 14. Sublime 0.7 % 0.9 % 0.2 0.9 % 0.2 15. NPO Radio 5 0.5 % 0.4 % 0.1 0.4 % 0.1 16. classicnl 0.3 % % % --. E Power Radio 4.7 % 4.5 % 0.2 4.5 % 0.2 --. ORN Radio 2.2 % 2.0 % 0.2 2.0 % 0.2

Stijgers 100% NL, BNR Nieuwsradio, E Power Radio, NPO Radio 2, NPO Radio 4, NPO Radio 5, ORN Radio, Qmusic, Radio 538, Radio Veronica en SLAM! Dalers NPO 3FM, NPO Radio 1, Radio 10, Sky Radio en Sublime

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: Qmusic / Nicky Broos