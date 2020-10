Emmely de Wilt is sinds begin deze maand op zaterdag en zondag van 10:00 tot 12:00 uur te horen op NPO Radio 2. “Het zijn grote tijdsloten, ik voel die druk wel”, vertelt ze in de podcast ‘Dit Was De Radio’. “Die druk is in de avond wel minder, want dan luisteren er sec veel minder mensen en is de sfeer anders. Maar ik ben de ochtend wel echt gaan waarderen. Je zit in een actiever patroon en je merkt echt wat de mensen doen.”

Het is hard gegaan met de carrière van Emmely bij Radio 2. Na een nachtprogramma, kreeg ze begin dit jaar haar eigen weekendprogramma op de zender. Een paar maanden later kwam daar een programma op de zaterdag bij. Begin dit jaar won ze bovendien de Marconi Award voor Aanstormend Talent. “Het is wel non-stop vol gaan. Ik blijk nog 6000 uren vakantie uren te kunnen opnemen bij KRO-NCRV”, zegt Emmely.

“Ik werk altijd, ik heb al zeven jaar geen kerst gevierd. Met de Top 2000 werk ik ook altijd. Maar ik vind het ook heel leuk, dat scheelt. Ik verheug me erop om in een rustiger vaarwater te komen. Dat ik even afstand kan nemen en dan bedenken: wat vet dat dit allemaal gebeurt. Ik wil wat meer ruimte in m’n hoofd om daar van te kunnen genieten.”

De Staat van Stasse

Emmely begon in januari 2014 als redacteur bij ‘De Staat van Stasse’ op Radio 2. “Ik heb er vier jaar gewerkt als redacteur. Stefan Stasse is een soort oom van mij. Qua stijl lijk ik wel op Stefan, maar we hebben wel allebei een heel andere toon. Stefan is wel een grote held en een groot voorbeeld voor mij.”

De radiomaakster viel regelmatig in voor het avondprogramma op Radio 2. “Ik heb me best wel afgevraagd: past de ochtend wel bij mij of ben ik toch meer van de avond. Maar uiteindelijk maakt het niet uit.”

De podcast ‘Dit Was De Radio’ met Emmely is via deze link te beluisteren.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2