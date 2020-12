Dj Maarten Schakel van Paradise FM Curaçao op heeft met 103,1 uur radio maken 39 wensen vervuld en 17.000 Antilliaanse guldens (zo’n 8500 euro) voor de voedselbank opgehaald. Afgelopen zondag begon hij met radiomaken voor de actie ‘Een wens voor iedereen met 103.1’. In totaal mocht hij maar zes uur slapen.

Om 17:06 uur lokale tijd mocht de dj de studio verlaten en werd hij buiten begroet door luisteraars die vanuit hun auto toeterend voor de deur stonden. “In deze tijden moeten we soms doorgaan terwijl we geen idee meer hebben hoe, maar samen kunnen we zoveel meer dan we denken. Trots op dit team! Ik ben zo dankbaar dat we dit met elkaar hebben mogen maken. Oke, nog één wens dan: hetzelfde volgend jaar, maar dan met veel meer knuffels!”

Voedselbank

Aanvankelijk was het alleen de bedoeling om wensen in vervulling te laten gaan, maar tijdens de week werd er ook een actie opgezet om geld op te halen voor de voedselbank Curaçao. “Het is echt gegroeid durende de week”, zegt Maarten. “Het begon met iemand die een gulden per uur radio wilde geven en uiteindelijk werd het een hele donatie-actie. En dat is hard nodig, want bijna 1 op de vier mensen op Curaçao is op dit moment afhankelijk van de voedselbank.” De coronacrisis heeft het eiland hard geraakt, met name omdat het toerisme stil ligt.