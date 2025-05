Paul Rabbering is vanmiddag zijn programma op NPO Radio 2 begonnen in tranen. Hij reageerde op het nieuws over Freek Rikkerink, van zangduo Suzan & Freek, die uitgezaaide longkanker heeft en ongeneeslijk ziek is. “Ik merk dat ik het vandaag heel moeilijk vind om deze uitzending te beginnen”, zei Paul op Radio 2. “Dat heeft alles te maken met het nieuws van gister, van Suzan en Freek.”

Paul vervolgde: “Ik ken Freek al heel lang, al sinds de tijd dat ik bij 3FM werkte en covers van hun draaide. Maar ook daarna heb ik Freek persoonlijk leren kennen. Hij begon hier achter de schermen in Hilversum als muziekpromotor. Toen al leerde ik hem kennen als een heel vrolijke, sympathieke en vooral ook hardwerkende jongen.”

“De afgelopen jaren hebben Suzan en Freek samen een waanzinnige carrière opgebouwd. Ze maken mij en zoveel andere mensen ontzettend blij met hun muziek. Ze zijn in korte tijd uitgegroeid tot de grootse act van Nederland.”

‘Zo rauw’

Afgelopen week kreeg Paul nog een appje van Freek. “‘Heb je zin om naar de Ziggo Dome te komen? En neem mee wil je wil’. Ik vond dat zo te gek van hem. Ik heb de kinderen en mijn vrouw meegenomen afgelopen zondag. En echt te gek: middenin dat concert loopt Freek langs de eerste ring, hij ziet mij zitten en geeft me nog even een knipoog met zo’n guitige blik. Dit is echt typisch Freek: altijd zichzelf gebleven.”

Paul, vervolgens emotioneler: “Dat uitgerekend hij te horen heeft gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Het is zó rauw, zó hard. Freek is zo’n fantastische vent. En Freek als je luistert, ik weet zeker dat je ook een geweldige vader gaat worden. Ik hoop dat je, zolang als het kan, volop kunt genieten van jullie kindje.” Vervolgens draaide hij ‘Lichtje branden’ van Suzan en Freek.

Een emotionele Paul op Radio 2:

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2