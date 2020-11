Bij de lokale radiozender LOS Radio in Den Helder stonden ze vanochtend even raar te kijken. Een man reed de studio binnen, terwijl de presentator net live te horen was. “Oh oh, dat gaat hier niet goed. Er rijdt net een auto de pui eruit, dat is even heel minder”, zei presentator Gert-Jan Meijer.

De presentator was over de avondvierdaagse van 2021 aan het vertellen, toen er ineens een luid glasgerinkel klonk. Gert-Jan Meijer reageerde geschrokken. “We gooien er even muziek in”, zei hij, waarna hij Walking On Sunshine instartte.

Volgens de lokale omroep is er niemand gewond geraakt. Wel is de pui van de radiostudio flink beschadigd.

