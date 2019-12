Koning Willem-Alexander was vanochtend te gast in het Radiohuis, waar de studio’s van NPO Radio 1 t/m NPO Radio 5 zijn gehuisvest. Hij deed dat in het kader van het honderd jarig bestaan van de radio. En Zijne Majesteit de Koning stak zijn liefde voor het medium niet onder stoelen of banken. “Ik ben hier vooral ook om aan te tonen dat radio springlevend is”, zei hij, live in de uitzending van Bart Arens op Radio 2.

De koning was live te horen op Radio 2, nadat hij eerder al een rondleiding door het vernieuwde Radiohuis had gekregen. “Het is heel bijzonder om hier te zijn, ik vind het erg leuk om hier te zijn”, zei de koning. “Er wordt bijna 2,5 uur per Nederlander, per dag geluisterd naar de radio. Het is echt een heel belangrijk medium.”

Liefde voor radio

De Koning had vroeger ook een favoriete radiozender. “De radio stond vaak aan op Hilversum 3. Dat was een verticaal geprogrammeerde radio, dus je wist precies elke dag wat je te horen kreeg. Het was echt heel erg herkenbaar.” De koning blijkt een groot liefhebber van het medium; zo nam hij vroeger ook op cassettebandjes zijn favoriete radiohits op.

Tot slot speelde de koning mee met de Top 2000-shuffle, een item in het programma van Bart. De Spice Girls kon de koning niet aanhoren. Hij koos uiteindelijk voor Ordinary Love van U2.

Foto: Videostill NPO Radio 2 | AVROTROS