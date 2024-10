(Dit is een partnerbijdrage van 24Webvertising. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Wie in de publieke belangstelling staat moet wel ijdel zijn, zou je denken. Dat gaat niet altijd op voor radio-dj’s, al is daar sinds de jaren ’90 wel het nodige in veranderd. En die verandering komt deels door een belangrijke verandering: livestreams van de radio-uitzendingen. Wat weten we inmiddels van de ijdelheid van onze radio-dj’s? We kijken eens naar een aantal opvallende uiterlijke kenmerken van Nederlandse dj’s.

Lang haar eraf

Een vos verliest nooit zijn wilde haren, zo luidt een spreekwoord. Dat gaat niet letterlijk op voor een aantal van onze dj’s. Zo stond Gijs Staverman jarenlang bekend om zijn paardenstaart, die in 1994 in een tv-uitzending van Paul de Leeuw werd afgeknipt. Ook Giel Beelen liet zijn lange haar al eens afknippen, maar heeft tegenwoordig wel weer langere lokken. Wat langer terug in de tijd – we spreken jaren 1980 – had de Nederlands-Amerikaanse dj Adam Curry een dos haar die niet zou misstaan in een hairmetalband. Ook die lokken zijn er inmiddels af.

Opvallend

Jeroen van Inkel staat al vanaf dag 1 bekend om zijn brillenuiterlijk, en toen Paul Rabbering aan de bril moest, koos hij direct voor een heel opvallend model. Ook de eerder genoemde Giel Beelen staat natuurlijk bekend als brildrager. Maar er zijn ook dj’s die lenzen dragen, al is het alleen bekend van Domien Verschuuren en Frank van der Lende bekend dat ze lenzen dragen. Als we Van der Lende mogen geloven zal hij alleen niet gauw online lenzen bestellen, en haalt hij ze liever bij de opticien om de hoek.

Complete restyling

Hij werd al genoemd vanwege zijn lange haar én zijn bril: Giel Beelen gaf in zijn beginjaren weinig om zijn uiterlijk. Of het ijdelheid is of niet, in 2009 liet hij zich compleet restylen door Dyanne Beekman. Haar, kleding en bril: alles werd compleet anders. Inmiddels lijkt Beelen weer wat teruggekeerd naar zijn eerdere imago met langer haar en een meer alternatieve kledingstijl.

Uiterlijk wel belangrijk door livestreaming?

Is het nu zo dat uiterlijk wel belangrijk geworden is door livestreaming? Het lijkt er wel op, maar we kunnen het niet echt met zekerheid vaststellen. Misschien moet je sowieso wel een beetje ijdel zijn om überhaupt in de spotlights te staan. Al twijfelen we er niet aan dat radio-dj’s hun vak vooral uitoefenen vanwege hun liefde voor het vak en de muziek.

Foto: Pixabay