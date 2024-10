Wie wil stemmen op de ‘Evergreen Top 1000’ van NPO Radio 5 kan dat vanaf vandaag doen. De stembussen werden vanochtend geopend door Björn Ulvaeus van ABBA (zie foto). De afgelopen jaren zorgde de lijst van Radio 5 voor een flinke piek in de luistercijfers.

Tijdens de Stemweek, die tot en met vrijdag duurt, is er op Radio 5 alleen muziek uit de keuzelijst te horen, van Bee Gees en Rob de Nijs tot Dolly Parton en Peter Koelewijn. Luisteraars kunnen naast muziek uit de keuzelijst ook stemmen op vrije keuzes.

Radio 5-dj Erik de Zwart maakt aanstaande vrijdagavond om 19:45 uur de top 10 van de ‘Evergreen Top 1000’ van 2024 bekend op alfabetische volgorde. De daadwerkelijke rangschikking van de tien hoogst genoteerden worden op de slotdag van de lijst onthuld. Dat is op vrijdag 22 november tussen 19:30 en 21:00 uur. De ‘Evergreen Top 1000’ is vanaf maandag 18 november te horen op Radio 5.

Televisie

De klassiekers uit de lijst van Radio 5 zijn ook te zien in het tv-programma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000. Presentator Bert Haandrikman neemt daarin de kijkers en het publiek in de studio mee in de popgeschiedenis. Muziekclips worden afgewisseld met verhalen achter songs en artiesten. Het tv-programma is rond 15:30 uur te zien op NPO 1, van maandag 18 tot en met vrijdag 22 november.

Daarmee lijkt het programma veel weg te hebben van de Top 2000 A Gogo, die rond de Top 2000 van NPO Radio 2 op televisie wordt uitgezonden.

Foto: Annemieke van der Togt