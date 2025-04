Radio Veronica is vanochtend gestart met de ‘Top 1000 van de 70’s’, de duizend beste platen uit de jaren zeventig. De lijst begint op werkdagen om 08:00 uur en is tot 19:00 uur te horen (vrijdag tot 18:00 uur). In het weekend zendt Veronica de nummers tussen 9:00 en 19:00 uur uit.

De programmering van Radio Veronica gaat komende week, tijdens de 70’s-lijst, flink op de schop. Zo presenteert Frank van der Lende de ochtendshow tussen 6:00 en 10:00 uur, is daarna van 10:00 tot 13:00 uur Sander Hoogendoorn te horen, en neemt Niek van der Bruggen van 13:00 tot 16:00 uur het stokje over.

Gerard Ekdom, Marisa Heutink en Rob Stenders zijn alle drie afwezig, vermoedelijk vanwege de meivakantie. De ‘Top 1000 van de 70’s’ is te horen tot volgende week vrijdagmiddag. De gehele lijst is hier te bekijken.

Foto: Sander Koning | Radio Veronica