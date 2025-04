Qmusic is gestopt met de ‘Q-Top 500’ van de 80’s. Vorig jaar was de lijst met de beste muziek uit de jaren tachtig voor het eerst in jaren niet meer te horen. Een woordvoerder laat weten dat de 80’s-lijst definitief niet meer terugkeert. Wel is de themaweek verhuisd naar JOE, dat net als Qmusic eigendom is van DPG Media.

De 80’s-themaweek werd tot vorig jaar steevast in april uitgezonden, maar dat is dus nu verleden tijd. “We hebben vorig jaar besloten om de ‘Q-Top 500 van de 10’s’ uit te zenden in plaats van de 80’s-lijst, omdat die volgens ons nog beter aansluit bij de luisteraars van Qmusic”, laat een woordvoerder van Qmusic weten.

Op JOE was vorig jaar oktober voor het eerst een 80’s-week te horen. “Op JOE wordt nog wel een hitlijst uitgezonden met de beste hits uit de jaren ’80. Dit sluit perfect aan bij het muziekformaat van JOE, de muziek uit de jaren ’70, ’80 en ’90”, aldus de woordvoerder.

Foto: Qmusic | Joeri van Breukelen