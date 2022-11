Menno de Boer, zendermanager van NPO 3FM, is verheugd dat de luistercijfers van de zender een ‘voorzichtig herstel’ laten zien. “Ik ben altijd heel voorzichtig met het posten van luistercijfers. De meetmethode valt sowieso veel over te zeggen en daarnaast is 3FM klein”, schrijft hij op LinkedIn. “Maar ik heb nog nooit met zo’n passioneel team gewerkt, dat elkaar succes gunt, inspireert, kritisch is en er écht voor elkaar is, hoe lastig het afgelopen jaar met alle veranderingen ook was.”

3FM onderging onder leiding van Menno de afgelopen maanden een flinke metamorfose, met een bijna compleet nieuwe dagprogrammering. Gezichten van de zender moesten hun prominente plek in de programmering opgeven, wat er bij Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende mede toe leidde dat ze opstapten bij 3FM.

De jongerenzender noteert over de recente luistercijfermeting een marktaandeel van 2,6 procent. De laatste keer dat de luistercijfers op dit niveau waren, was in juli-augustus 2019. “We gaan voor heel veel meer sterke radio. We Want More”, zegt Menno, doelend op de slogan van de zender. “We willen meer voor het team voor én achter de schermen.”

Menno was eerder programmaleider bij onder meer Radio 538 en SLAM!.

Foto: NPO