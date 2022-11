De Top 2000 Stembus rijdt vanaf donderdag 1 december weer door Nederland. De afgelopen twee jaar reed de bus van NPO Radio 2 vanwege de coronapandemie niet. Een week lang haalt de stembus stemmen op voor de Top 2000.

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte geven donderdag 1 december om 8:30 uur het startschot voor de Top 2000 Stemweek. Dat doen ze niet in Beeld & Geluid in Hilversum, maar in Grand Café ‘t heertje in Huizen. Het duo presenteert de ochtendshow een week lang vanuit de stembus.

De rest van de dag rijden Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof met de bus door het land. Zij zijn in de avonduren te horen op Radio 2, vanuit de stembus. Ook spelen ze vanuit cafés de Top 2000-quiz.

Luisteraars kunnen tot woensdag 7 december 15:00 uur minimaal 5 en maximaal 35 nummers geheel naar eigen keuze aandragen voor de Top 2000. De lijst wordt uitgezonden van Eerste Kerstdag 00:00 uur tot en met oudejaarsavond.

Tourschema Stembus



Donderdag 1 december:

Ochtend: Grand Café ‘t heertje in Huizen, met optreden van Rondé

Avond: Café De Vrijheid in Dordrecht

Vrijdag 2 december:

Ochtend: Café Baarends in Goes, met optreden van Racoon

Avond: Café Mozes in Goirle

Zaterdag 3 december:

Avond: Café Bracke in Heerlen

Zondag 4 december:

Avond: Restaurant Dikke Dirck in Amersfoort

Maandag 5 december:

Ochtend: Grand Café ’t Voorhuys in Emmeloord, met optreden van Joe Buck

Avond: Grand Café De Walrus in Leeuwarden

Dinsdag 6 december:

Ochtend: De Drie Gezusters in Groningen, met optreden van De Jazzpolitie

Avond: De Hip in Deventer

Woensdag 7 december:

Ochtend: Restaurant Stan Zeist in Zeist

Foto: NPO Radio 2