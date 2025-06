Humberto Tan moet aan het eind van het jaar stoppen met zijn programma op NPO Radio 1. Zelf wilde de presentator doorgaan met het programma. “Het nieuws is balen. Het stomme is, AVROTROS wil dat het doorgaat. Maar de NPO heeft een andere keuze gemaakt”, zegt Humberto tegen RTL Boulevard.

AVROTROS zegt in het AD ’teleurgesteld te zijn over het besluit van de NPO’. “Humberto en zijn team weten de juiste toon te raken op de vrijdagmiddagen door op een toegankelijke manier verdieping te bieden bij de actualiteit. We zijn Humberto en zijn team enorm dankbaar voor de afgelopen jaren.”

Wat er voor het programma van Humberto terugkomt, wordt op een later moment bekendgemaakt. Sinds 2020 is het programma ‘Humberto’ te horen op Radio 1.

Foto: AVROTROS | Elvin Boer