Frank van der Lende presenteert de rest van het jaar de ochtendshow op Radio Veronica. Dat laat een woordvoerder van het station desgevraagd weten. Frank maakt sinds afgelopen maandag het ochtendprogramma op Veronica, als vervanger van Rick van Velthuysen die na tien weken uit de ochtend werd gehaald.

Rick was nog maar sinds juni te horen in de ochtend tussen 6:00 en 9:00 uur op Radio Veronica. Hij maakte daarvoor de overstap vanaf NPO Radio 2. Waarom Rick plotseling moest stoppen met de ochtendshow, is niet bekend.

In de podcast ‘Dit was de Radio’ wordt een link gelegd met Ricks politieke, veelal rechtse uitingen, maar daarover zegt Rick op X: “Hoog opgeven over journalistieke waarden, vervolgens de ene aanname aan de andere rijgen, dus hoe factfree is jullie amusante stukje? Cijfers ééndimensionaal uitleggen en Marianne Zwagerman erbij halen, die even te gast was. Het doet me pijn.”

Foto: Ben Houdijk / Radio Veronica