Wietze de Jager is definitief weg bij Radio 538. Hij was de afgelopen maanden al niet meer te horen op de radiozender en dat blijft zo. “Wietze heeft zijn contract opgezegd bij Radio 538”, zegt een woordvoerder van de zender. “We zijn hem dankbaar voor de jaren dat hij onderdeel was van Radio 538 en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière.”

Wat Wietze nu gaat doen, is niet duidelijk. Op zijn Instagram deelde hij vorige week een video, waarin te zien is dat hij zijn hele huis leegruimt en spullen in een vrachtwagen zet. “Binnenkort meer”, schrijft hij bij de video, waarop ook zijn vrouw en oud-radiomaker Lieke Veld is te zien. Patrick Kicken schreef onlangs dat Wietze, Lieke en hun vier kinderen naar Bonaire emigreren, maar dat is dus nog niet bevestigd.

Combinatie werk-privé

Begin juni was Wietze voor het laatst te horen op Radio 538. Hij nam anderhalf jaar daarvoor de ochtendshow over van Frank Dane, maar het programma bleek voor Wietze moeilijk te combineren met zijn privéleven. Hij vertelde eerder op de radio over het nemen van vaderschapsverlof en over zijn voornemen om één dag per week minder te gaan werken.

Een paar dagen later kwam 538 met een statement waarin het benadrukte dat er van verlof geen sprake is. Wietzes uitspraken zouden vooral zijn bedoeld om “een discussie op gang te brengen”. Toch werd Wietze in de ochtend van 538 versneld vervangen door Tim Klijn en zijn sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen, die er nu te horen zijn.

Foto: Radio 538