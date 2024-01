Toine van Peperstraten gaat wekelijks een programma maken op JOE. Hij is vanaf vrijdag 12 januari elke vrijdag tussen 16:00 en 18:00 uur te horen met het programma ‘Top 40 Nummer 1 Hits’. Ook nieuw is Ingrid Perez op de vrijdagavond van 18:00 tot 20:00 uur.

In december gaf Toine aan in gesprek te zijn met de zender. In augustus stopte hij als invaller op Radio Veronica en zei toen op weg te zijn naar nieuwe uitdagingen. Eerder was Toine te horen in de middag op NPO Radio 1 en maakte hij programma’s op Radio Veronica, zoals ‘Typisch Toine’ en ‘Goud van Oud’.

“Ik heb enorm veel zin om elke week het weekend in te luiden met de luisteraar”, zegt Toine. “Samen duiken we elke vrijdag tussen 16:00 en 18:00 uur in de schatkist van de muziekgeschiedenis met ‘Top 40 Nummer 1 Hits’.”

Ingrid Perez

Ingrid Perez maakte eerder de ochtendshow op Kink FM en was van 2012 tot 2014 te horen in de nacht op NPO 3FM. Ze presenteerde er ‘Vroeg of Laat Perez’, tussen 4:00 en 6:00 uur. Na haar periode bij 3FM deed ze nog een tijdje invalwerk op Qmusic. In 2022 gaf ze aan dat ze toch weer radio zou willen maken. “Radio maken is en blijft mijn grootste passie. Ik heb het geprobeerd, maar alle posities waren bezet.”

Met de komst van Ingrid en Toine is de weekprogrammering compleet. Het weekend blijft voorlopig non-stop, maar later zal Daniel Smulders één van de vaste stemmen worden in het weekend.

Kai en Dennis

Vlak na de lancering van JOE, afgelopen september, werd Dennis Ruyer als eerste naam in de vaste programmering bekendgemaakt. Hij is vanaf maandag 15 januari te horen op maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 13:00 uur. Kai Merckx gaat de middagshow doen, hij start op 26 februari. Kai maakt het programma elke maandag t/m donderdag tussen 16:00 en 19:00 uur.

Later worden Coen Swijnenberg en Sander Lantinga toegevoegd aan de programmering. Zij gaan de ochtendshow maken en hebben nog te maken met een concurrentiebeding, waardoor ze niet te horen zijn. De zender laat niet weten wanneer ze precies zullen starten. Maar als zij beginnen, verhuizen ook Edwin Noorlander en Kimberley Dekker naar hun nieuwe plek in de programmering.

In het persbericht schrijft de zender: “Kimberley en Edwin begonnen tijdens de opstartfase op JOE en dat beviel zo goed dat ze een eigen programma krijgen in de vaste programmering.”

Programmering

Als Coen en Sander ook bij JOE starten, wordt dit de programmering:

Maandag t/m donderdag

06:00 – 10:00 uur: Coen Swijnenberg en Sander Lantinga

10:00 – 13:00 uur: Dennis Ruyer

13:00 – 16:00 uur: Kimberley Dekker

16:00 – 19:00 uur: Kai Merckx

19:00 – 22:00 uur: Edwin Noorlander

Vrijdag

06:00 – 10:00 uur: Coen Swijnenberg en Sander Lantinga

10:00 – 13:00 uur: Dennis Ruyer

13:00 – 16:00 uur: Kimberley Dekker

16:00 – 18:00 uur: Toine van Peperstraten – Top 40 Nummer 1 Hits

18:00 – 20:00 uur: Ingrid Perez