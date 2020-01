Oud-directeur Paul van der Lugt van RTV Utrecht is vanaf nu te horen op Radio West. Hij presenteert het programma ‘Gebakken Lugt’ dagelijks tussen 15.00 en 16.00 uur. “In Gebakken Lugt staat muziek centraal; van Arcade Fire tot Coldplay”, aldus de Zuid-Hollandse regionale zender.

RTV Utrecht

Van der Lugt stapte in augustus op als directeur van RTV Utrecht na discussie over de koers en positie van de regionale zender. Daarnaast zegden managers van RTV Utrecht het vertrouwen in hem op na berichten over vermeende geldnood bij de omroep.

Op Radio West gaat Paul van der Lugt een muziekprogramma maken. “Ik ben een groot muziekliefhebber”, zegt hij daarover. “Mijn smaak gaat van het zware klassieke werk van Richard Wagner tot Coldplay. Die eerste, daar zal ik de luisteraar op een gewone doordeweekse middag niet mee ‘lastigvallen’, maar Coldplay en bijvoorbeeld Arcade Fire ga ik zeker laten horen. Eigenlijk wordt iedere uitzending een dwaze dollemansrit door de beste muziek ooit gemaakt.”

Paul van der Lugt

De in Den Haag geboren en getogen Van der Lugt begon zijn radiocarrière als nieuwslezer bij de radionieuwsdienst van het ANP. Daarna was hij onder andere zendermanager bij 3FM en directeur bij RTV Utrecht.