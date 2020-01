De AVROTROS wilde Humberto Tan een dagelijks programma geven op NPO Radio 1. Dat zei de presentator gisteravond bij Jinek. Sinds afgelopen week is hij op vrijdagmiddag te horen met ‘Humberto’ voor die omroep.

“Ik ben gevraagd of ik het programma dagelijks wilde doen. Maar dat wilde ik niet, want ik heb nog een mooi contract bij RTL 4. En toen heb ik aangegeven dat 1 dag per week me wel mooi leek. Daarna heb ik over die maandag tot en met donderdag niks meer gehoord. En toen kwam later ‘Stax & Toine’ eruit.”

Dionne Stax

Hij was zich ervan bewust dat het gedoe kon veroorzaken, door zijn affaire met Dionne Stax. “Ik heb met het programma niks te maken. Zij doen het in de studio, ik op lokatie en het format is anders. Dus we komen elkaar totaal niet tegen.”

