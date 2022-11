Radio West en vier lokale omroepen hebben tijdens de actie ‘Sintvoorieder1’ 47.459 cadeaus ingezameld. Radio West, Den Haag FM, Studio Alphen, Sleutelstad en Bollenstreek Omroep hadden zich ten doel gesteld om 20.000 cadeaus in te zamelen voor de Stichting Sintvoorieder1, maar dat doel werd ruimschoots overschreden.

De actie wordt al enkele jaren gedaan door Den Haag FM. Dit jaar werd de actie breder gemaakt. In de vestigingen in de gemeente Alphen aan den Rijn van de Bibliotheek Rijn en Venen zamelde Studio Alphen 2.892 cadeaus in. Bij Sleutelstad in Leiden werden 3.810 cadeaus ingezameld en ook de inwoners van de Bollenstreek wisten de studio van BO te vinden: daar werden 1.531 cadeaus langsgebracht. In de grootste stad van de regio, Den Haag, wisten Den Haag FM en Radio West in de Centrale Bibliotheek daar nog 39.226 cadeaus bij op te tellen, wat het totaal op 47.459 bracht.

Alle cadeaus worden via Stichting Sintvoorieder1 met hulp van maatschappelijke partners zoals de Voedselbanken en (crisis)opvanghuizen bij kinderen afgeleverd die normaal geen cadeau met Sinterklaas zouden ontvangen.

Tranen

Na de bekendmaking van de eindstand door presentatoren Dennis Weening en Pim Markering, is voorzitter en oprichter van Stichting Sintvoorieder1 Esther Blom er stil van: “Ik sta hier echt in tranen. Het is niet te bevatten wat hier is gebeurd! Ik ben echt sprakeloos en wil iedereen die aan deze actie heeft meegewerkt en heeft gedoneerd ontzettend bedanken.”