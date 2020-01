Zendermanager Laurens Borst van NPO Radio 1 vertrekt dit jaar. Hij gaat met pensioen en daarom is de NPO op zoek naar een nieuwe zendermanager.

Borst (1954) is sinds 2007 zendermanager. Daarvoor was hij editiechef van de Haagsche Courant bij het Algemeen Dagblad. Eerder was hij hoofdredacteur van Radio Rijnmond en eindredacteur bij het NOS Journaal en RTL Nieuws.

Vacature

De NPO is opnieuw op zoek naar iemand met een journalistieke achtergrond. “Als zendermanager ben je in staat om vanuit een visie en op basis van heldere communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, een verbindende rol te spelen in een complexe bestuurlijke omgeving”, zo staat in de vacature.

Foto: Michel Schnater | NPO