Erwin Schievink is per augustus de nieuwe hoofdredacteur van RTV Utrecht. Hij neemt de functie bij de regionale omroep dan over van Wim Kramer, die met pensioen gaat. Schievink is nu nog eindredacteur bij het onderzoeksplatform Argos van de VPRO en was in het verleden onder andere eindverantwoordelijk voor TROS Radar, Kassa en talkshow M. Hij is daarnaast lid van de Raad voor de Journalistiek.

Directeur/bestuurder Gerard Schuiteman is blij met de benoeming van Erwin Schievink. “RTV Utrecht zit net als alle regionale omroepen midden in een digitale transitie om de online kanalen beter te benutten zodat nieuws en informatie van RTV Utrecht een breder, meer divers en ook jonger publiek bereikt.” Hij heeft er het volste vertrouwen in dat Schievink de ingezette ontwikkelingen samen met de redactie en rest van de organisatie verder zal brengen.

Erwin Schievink: “Ik geloof sterk in de kracht van regionale journalistiek en hecht grote waarde aan betrouwbaarheid, impact en relevantie voor het publiek. Ik kijk er enorm naar uit om leiding te geven aan de redactieteams om samen met hen relevante content te maken. Op diverse platforms en voor alle inwoners van de mooie provincie Utrecht.”

Foto: RTV Utrecht