RTV Utrecht stopt met het sportprogramma Namen & Rugnummers dat in het weekend op Radio M Utrecht te horen is. Het programma is al ruim 30 jaar te horen op de regionale zender. “Maar de laatste jaren is er een kentering in het luistergedrag. Steeds minder luisteraars stemmen af op het programma. Een tendens die je ook bij andere radiostations ziet. Radiobezoek neemt af. Daarentegen neemt het online bezoek toe, ook op de online-kanalen van RTV Utrecht”, zo schrijft hoofdredacteur Wim Kramer in een verklaring.

De omroep heeft veel reacties gekregen op het stoppen van het programma. “Wij vinden dit een bijzonder lastige situatie omdat we de passie, het enthousiasme en de betrokkenheid zien waarmee de sportredactie jarenlang invulling heeft gegeven aan Namen & Rugnummers. Daarvoor bestaat groot respect en waardering. Maar we zien dus ook de beperkte luistercijfers die niet tegemoetkomen aan de flinke inspanningen. Tegen de noodzaak om aan te sluiten bij de online-ontwikkelingen, hebben we besloten dat we met ingang van het nieuwe seizoen stoppen met de live radio-sportuitzendingen op zaterdag en zondag.”

De hoofdredacteur benadrukt dat er niet bezuinigd wordt op sportverslaggeving. “We gaan investeren in onze online sportactiviteiten. Er worden daarvoor extra mensen aangenomen. De wedstrijden van FC Utrecht blijven te beluisteren via een stream op onze website en app, zodat ook luisteraars buiten de provincie kunnen blijven genieten van het enthousiaste wedstrijdverslag.” Daarnaast blijven er sportevenementen te horen op de radio.

Eerder verdween het programma Namen & Rugnummers ook al op televisie. Toen wel vanwege bezuinigingen.

Foto: RTV Utrecht