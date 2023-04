RTV Utrecht heeft de beste audioproductie van de regionale omroepen gemaakt in 2022. De omroep wint de Regio Helden Award voor ‘Vogelvrij’. “Dit geeft Inzicht in een politiek proces”, zo stelt de jury. “Hier zit klassiek journalistiek onderzoek achter. De maker heeft veel verschillende mensen gesproken en samengewerkt met de lokale omroep. Dit is vakwerk met verrassende details. Deze podcast legt bloot hoe op sommige plekken de lokale politiek in elkaar zit. Dit is heel knap gemaakt, hier wil je naar blijven luisteren.”

Het beste talent van 2022 is verslaggever Martijn Klungel van RTV Noord. De jury is onder de indruk van de manier waarop hij de research en verslaggeving doet van de asielcrisis in Ter Apel. “Hij is jong en kan goede, journalistieke research doen bij een zeer moeilijke dossier. Dat is fenomenaal. Dit is het belangrijkste thema van het afgelopen jaar. Martijn heeft de research en verslaggeving beter gedaan dan wie dan ook. Hij is iemand die verschillende facetten van nieuwsmaken en journalistiek onder knie heeft.”

Verder waren alle prijzen voor tv-producties. De Regiohelden Awards zijn uitgereikt tijdens het jaarlijkse festival voor regionale journalistiek. Het is de opvolger van de NL-Awards. Dit jaar was de uitreiking in Vlissingen. Voorafgaand aan dit festival konden alle regionale omroepen inzendingen insturen voor zes verschillende categorieën.

In totaal beoordeelde de vakjury dit jaar 71 inzendingen van de dertien regionale publieke omroepen. Volgens de jury laten de winnaars van Regiohelden Awards het belang van de regionale omroepen zien. Zij staan op ooghoogte met het publiek. “Dit zijn bijzondere verhalen die uit de regio komen. Je hebt mensen vanuit die plekken nodig om die onderwerpen te herkennen en op te pakken. Er is veel vakkennis. Het zou goed zijn als de omroepen deze expertise nog meer met elkaar delen, daar worden de verhalen nog sterker van.”

Jury

De jury bestaat dit jaar uit voorzitter Carmen Fernald (NTR), Freek Staps (ANP), Sylvia Cools (De Stentor), Erwin van Nuland (NOS), Peter Smet (SvdJ), Evert Cuijpers (Omroep Venlo), Joëlle Terburg (Fonds BJP), Nejifi Ramirez (Bureau Regio), Joost Engelberts (regisseur) en Ellen Kamphorst (winnaar Gouden Regiohelden Award 2021, nu werkzaam bij de NOS).