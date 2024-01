De tweede stemronde van de Gouden RadioRing is inmiddels begonnen. In de eerste ronde kon er gestemd worden op een longlist en inmiddels is die lijst teruggebracht naar een top vijf. In de tweede stemronde kan op deze programma’s, podcasts en personen gestemd worden.

Opvallend is dat er voor de RadioRing voor Beste Presentator alleen nog mannen in de race zijn; er maakt dus geen vrouwelijke radio-dj kans om de award in de wacht te slepen. De prijs voor beste radio-dj was tot en met 2022 onderverdeeld in de Zilveren Radioster Man en de Zilveren Radioster Vrouw, maar organisator AVROTROS besloot er vorig jaar één genderneutrale prijs van te maken.

Dat besluit stuitte vorig jaar al op kritiek van Qmusic-dj Marieke Elsinga. “Nu deze prijs op één hoop wordt gegooid, is het voor vrouwen veel moeilijker om genomineerd te worden. Er zullen misschien helemaal geen vrouwen genomineerd worden omdat er zoveel mannen in de radiowereld zijn”, zei Marieke. Dat is dit jaar dus het geval.

Dit zijn de genomineerden voor RadioRing Beste Presentator:

Bram Krikke (Qmusic)

Domien Verschuuren (Qmusic)

Tim op het Broek (KINK)

Tim Klijn (Radio 538)

Wilfred Genee (BNR Nieuwsradio)

Genomineerden De Gouden RadioRing (beste radioprogramma):

De 538 Ochtendshow (Radio 538)

De Q-middagshow met Domien Verschuuren (Qmusic)

The Friday Move (BNR Nieuwsradio)

Jan-Willem Start Op! (NPO Radio 2)

KINKSTART (KINK)

Dit zijn de genomineerden voor RadioRing Beste Podcast:

Door de ogen van de Koning

Geuze & Gorgels

Moordcast

Moordzaken

Pantalic Podcast

Stemmen kan tot 25 januari 12:00 uur, in de avond vindt vervolgens de uitreiking plaats in De Vorstin in Hilversum.