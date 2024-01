Domien Verschuuren maakt morgen de duizendste aflevering van zijn middagshow op Qmusic. Hij viert dit samen met zijn sidekick Anton Griep, een bezoek van zijn moeder en nieuwe muziek van Rondé. Daarnaast hoopt Domien donderdag een RadioRing binnen te slepen. Hij is genomineerd voor beste programma en beste presentator.

De dj kwam over van NPO 3FM en begon op 1 oktober 2018 aan zijn nieuwe programma. Aanvankelijk was Anton Griep nieuwslezer, maar begin vorig jaar werd hij sidekick. Nathalie van Suijlekom is nu zijn nieuwslezer. Naast zijn programma zat Domien alle vijf de edities opgesloten in de Q-escape room. Van 2006 tot 2018 was Domien te horen op 3FM, waar hij in de loop der jaren tal van programma’s presenteerde.

Naast de middagshow is Domien op vrijdagmiddag ook te horen in de ‘Top 40’ en presenteert hij jaarlijks de Qmusic Top 40 Awards Live in Rotterdam Ahoy.

Foto: Qmusic