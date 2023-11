Op Radio4All start 7 november het programma ‘Out Loud!’. Het wordt een wekelijkse radioshow voor de regenboogcommunity. Bedenker en maker is Henri Haan uit Groningen. Hij werkt ook voor Simone FM en OOG RTV en maakt programma’s op Kermis FM. Eerder werd ook bekend dat Prem Radhakishun een dagelijks programma krijgt op Radio4All.

Henri Haan stuurde Giel een DM via Instagram. “En hij vroeg me na te denken over een concept. Dat heb ik gedaan en kwam met een programmavoorstel voor de regenboogcommunity. Daar kreeg ik groen licht voor. Nu staat er al een heel team en we hopen met deze show bruggen te slaan en vooroordelen weg te nemen. Het wordt een show waarin we je wekelijks bijpraten over wat er speelt en leeft in de regenbooggemeenschap.”

Giel Beelen is blij met ‘Out Loud!’ “Radio4All is onze speeltuin, en vanaf januari zal het nieuwe radiostation een veilige haven zijn voor iedereen. Ik ben trots op dit programma. En dit is pas het begin!”

Het programma zal wekelijks op dinsdag om 22:00 uur te horen zijn op de nieuwe zender.

Radio4All

Radio4All haalde afgelopen zomer een landelijke FM-frequentie binnen. Het nieuwe radiostation zal een mix van veel programma’s worden. “Dinsdagavond kan er een rockprogramma worden uitgezonden en woensdag bijvoorbeeld hiphop”, aldus Giel eerder tegen het ANP.