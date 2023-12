Radio4All moet het ‘Lowlands van de radio worden’. “Dat is dus niet te vatten in één bepaalde geur, smaak of kleur, want het is echt van ballet tot hardrock en comedy”, zegt radiodirecteur Giel Beelen in de podcast ‘Dit Was de Radio’.

Radio4All bemachtigde afgelopen zomer een landelijke FM-frequentie. De zender richt zich op Generatie-Z, dat is de groep mensen die tussen 1997 en 2012 is geboren. “Ik geloof er oprecht in. Tuurlijk is het een moeilijke wedstrijd, maar dat komt ook doordat ze al jaren niet bediend worden”, zegt Giel.

Geen standaard programma’s

Geen strak geprogrammeerde zender zoals Qmusic of Radio 538: Giel wil op Radio4All allerlei soorten programma’s neerzetten. Zo is er een erotische show van start gegaan. Maar werkt dat wel, doelgroepprogramma’s op de radio uitzenden? Giel: “Op het moment dat jouw favoriete influencer een radioprogramma gemaakt waar je ook kan inbellen, dan ga je wel zorgen dat je radio gaat luisteren. Die interactie is er bij podcasts niet.”

Komend voorjaar moet Radio4All, dat nog een andere naam krijgt, officieel van start gaan. De komende maanden gebruikt Giel vooral om programma’s uit te testen. “Ik wil geen standaard radiomakers, maar juist mensen die nog nooit radio gemaakt hebben”, vertelt hij in de podcast. Ook wordt er een nieuwe radiostudio gebouwd in Amsterdam, tegenover het pand waar BNR Nieuwsradio zit.

Verdienmodel

De eigenaar van Radio4All telde zeven miljoen euro neer voor het FM-kavel. Hoe gaat dat geld terugverdiend worden? “Er gaan gewoon spotjes verkocht worden”, zegt Giel. “Als we dat op een goede manier doen, dan gaat het beter dan ooit, omdat we niches bedienen. Zo zijn er nu al adverteerders die zich gemeld hebben voor het erotische programma.”

Giel ergert zich aan de kritiek dat zo’n radiostation nooit winstgevend zou kunnen worden. “Op het RadioForum gaat het er allemaal over van ‘dit gaat failliet, dit is nooit winstgevend’. Dan denk ik: holy shit, we zitten hier toch allemaal vanwege onze liefde voor radio? De Talpa’s, DPG’s en Mediahuizen van deze wereld zijn alleen maar aan het harken. En ze piepen dat ze zoveel betaald hebben voor hun FM-frequentie.”

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic