Het gaat allemaal heel snel met Bjorn Wilbers (25) en een jaar nadat hij zeker wist dat hij met radio verder wilde, staat hij op dezelfde plek waar het kwartje viel: Kermis FM in Tilburg. En nu kan hij z’n werk en hobby combineren, want hij maakt live radio voor zijn nieuwe werkgever Omroep Brabant en Kermis FM tegelijk. “

Tot mei vorig jaar wist Bjorn nog helemaal niet dat hij radio leuk zou vinden. Hij wilde van jongs af aan al het theater in. En dat lukte, want hij speelde in musicals als Soldaat van Oranje en The Sound of Music. Toen kwam Corona en viel al zijn werk stil en moest hij nadenken over wat hij wilde. “Ik kon mijn creativiteit niet goed kwijt. Een musical of een rol die je krijgt staat vast. Bij de radio ben je je eigen regisseur, kan je je volledige creativiteit kwijt en ben je ook nog met vormgeving, inzingen en alles wat je maar verzint bezig. Dat is exact wie ik ben.”

In mei vorig jaar ging hij naar NPO Campus. “Ik heb weken achter elkaar in de avonden en nachten zitten oefenen in een studio. Maar toen wist ik nog niet hoe het echt zou vinden en of het wat voor mij zou zijn. Ik was ook nog niet live geweest.” Via de NPO kwam hij bij GLOW FM in Eindhoven binnen en maakte hij z’n eerste uitzending.

“Nu is er geen keuze meer”

Dat was begin juli, twee weken later begint Kermis FM, de evenementenzender van De Tilburgse Kermis. “Ik hoorde dat ik daarbij moest zijn. Dus ik heb me last minute aangemeld en kreeg twee uitzendingen. En toen viel echt het kwartje: Dit is het. Nu is er geen keuze meer. Ik maakte voor het eerst echt leuke radio, was bezig met m’n hoofd leegmaken en in het moment radio maken.

In die eerste uitzending bij Kermis FM viel alles op z’n plek. “Na de eerste tien minuten van stress en zenuwen kwam er een soort rust. Je ziet het op de beelden letterlijk gebeuren. Alles viel op z’n plek, het werd duidelijk dat dit is wat ik wil. Ik kon echt maken wat ik wilde maken. En toen heb ik alles bij Kermis FM aangepakt. Ik stond zelfs als kerstman in de studio tijdens een nachtprogramma en deed veel live-verslag.”

Omroep Brabant

Al voor de kermis had Bjorn een mailtje gestuurd naar Omroep Brabant. “Ik wilde niet naar landelijke zenders mailen, want in de theaterwereld werkt het zo dat je maar 1 kans krijgt. Toch heb ik uit pure overmoedigheid naar Omroep Brabant gemaild. Toen werd er al positief gereageerd, maar is het er niet meteen van gekomen.”

Bij Kermis FM leerde hij iemand kennen die ook bij Omroep Brabant werkt. “Ze zei: je moet nog een keer een mailtje sturen. En dan roep ik je naam nog wel een keer op de redactie.” En zo kwam hij alsnog bij Omroep Brabant terecht. Na een oefenuitzending in de nacht, kreeg hij vorige maand een eigen programma op vrijdagavond: WieKent Bjorn?!

En dat bood meteen de kans om op de Tilburgse Kermis van dit jaar zijn Omroep Brabant-programma te maken, ook op Kermis FM. “Wel zo handig om het te combineren! Ik vind het supervet. Radio maken met rumoer om ons heen.” De cirkel is rond. “Zonder Kermis FM had ik nu niet bij Omroep Brabant gezeten.” Nu nog op vrijdagavond. “Maar ik hoop ook in de dagprogrammering radio te maken doordeweeks, met dan een weekendprogramma erbij. Dat zou top zijn.”

Foto: Kermis FM