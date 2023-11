De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) blijft op de Nederlandse radiomarkt de grootste speler. Het marktaandeel van alle publieke radiozenders – NPO Radio 1 t/m NPO Radio 5 en FunX – nam in 2022 verder toe naar 32,2 procent. Dat blijkt uit de Mediamonitor, die het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft gepubliceerd. Talpa Network leverde vorig jaar juist marktaandeel in, met name door het dalende aandeel van Radio 538.

Met een marktaandeel van 32,2 procent blijft de NPO veruit de grootste op de radiomarkt. Dat cijfer steeg de afgelopen jaren; in 2018 bedroeg het aandeel nog 30,0 procent. Ook DPG Media, met Qmusic, won de afgelopen jaren steeds meer marktaandeel: van 8,7 procent in 2018 naar 11,9 procent vorig jaar. De verwachting is dat DPG het marktaandeel verder uitbouwt, nu het er met JOE een tweede landelijke zender bij heeft.

Talpa Network werd juist minder groot op de radiomarkt in Nederland. Het bedrijf van John de Mol had vorig jaar een marktaandeel van 29,5 procent, tegenover 33,0 procent in 2018. Die afname is met name te wijten aan het dalende marktaandeel van Radio 538 en deels die van Sky Radio, constateert het Commissariaat.

Dagbereik

Het gemiddeld aantal luisteraars dat een radiozender per dag trekt – het dagbereik – steeg de afgelopen jaren met name bij Qmusic. Radio 538 en Sky Radio laten juist een dalende lijn zien. “Meer stabiliteit is er bij de zenders van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), met uitzondering van NPO 3FM die over de afgelopen jaren een daling noteert”, aldus het Commissariaat voor de Media. “Het gemiddeld dagbereik van NPO 3FM lijkt nu te stabiliseren rond de twee procent.”

Dat de NPO ondanks de daling van 3FM toch stabiel blijft in dagbereik, is met name te danken aan de gestegen luistercijfers van Radio 5. Het hoogste dagbereik wordt genoteerd door een Radio 2, maar Qmusic zit de NPO op de hielen.

Foto: RadioFreak