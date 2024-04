Radio4All wordt op 24 april omgedoopt tot Yoursafe Radio. Dat meldt Marketingreport op basis van een interne mail van eigenaar Joost Zuurbier en radiodirecteur Giel Beelen. Op de website Yoursaferadio.nl is ook de programmering van Radio4All te zien. De ondertitel van de zender wordt ‘Where you can be who you want to be’.

In april gaat de zender stilletjes over, pas in september moet de grote lancering zijn. Vanaf 1 mei zijn er advertenties te horen op de zender. Op 29 september verhuist de radiozender naar Amsterdam. In mei en juni wordt de verbouwing afgerond.

Yoursafe

De naam Yoursafe wordt door eigenaar Joost Zuurbier al gebruikt voor een financiële instelling met een bankvergunning. Met de lancering van Yoursafe Radio wil het bedrijf zich onder meer richten op de klanten van deze bank en zich richten op Generatie-Z, zoals Giel Beelen al eerder aangaf. Voor ieder programma moet de boodschap ‘Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Yoursafe.nl‘ te horen zijn.

Het advertentiemodel is zo opgezet dat radiomakers delen in de omzet van de reclames. De bedoeling is dat het radiostation bestaande community’s met elkaar verbindt en radio verbindt met online en social media. De precieze details van ‘Yoursafe Ads’ is nog niet bekendgemaakt.

Prem Radhakishun

Radio4All bemachtigde afgelopen zomer een landelijke FM-frequentie. De zender richt zich op Generatie-Z, dat is de groep mensen die tussen 1997 en 2012 is geboren. Dat is ook de reden dat Prem Radhakishun niet terug zal keren op de zender, volgens Marketingreport. In december maakte hij zijn laatste uitzending bij Radio4All.