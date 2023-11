Prem Radhakishun maakt 1 december zijn laatste uitzending van ‘Premtime’ op Radio4All. “Ik wil ruimte maken zodat ook andere programmamakers de kans krijgen zich te laten horen. Ik ga in de koude maanden even een warm land bezoeken”, zo zei hij in de uitzending. “Ik heb geen ruzie met Giel”, zei hij over zijn relatie met programmadirecteur Giel Beelen. “Ik kom terug in 2024, wanneer Radio4All de volgende stap zet.” Wanneer dat precies is, is onduidelijk.

Het programma was nog maar net bezig. Prem maakt zeven dagen per week tussen 09:00 en 12:00 uur radio op Radio4All. Het was het eerste programma op de zender, dat bij de FM-frequentieverdeling verrassend een FM-pakket in de wacht wist te slepen.

Prem was tot 2010 te horen bij BNR Nieuwsradio. De afgelopen jaren was de radiomaker in de nachtelijke uren te horen op Radio 1 met ‘Zwarte Prietpraat’.