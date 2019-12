629.333 euro. Dat is de stand na drie dagen 3FM Serious Request: The Lifeline 2019. Vorig jaar werd de tweede tussenstand pas op dag 4 gegeven. De teller stond toen op 737.593 euro. Gister, op dag 2, lag de tussenstand op bijna een half miljoen euro.

De 3FM-dj’s zijn even na 17:30 uur vanavond over de helft van de looproute van Goes naar Groningen. “We zijn over de magische helft”, jubelde Sander Hoogendoorn, die vandaag samen met collega-dj Herman Hofman van Arnhem naar Dieren loopt.

Vernieuwde opzet

De tweede editie van The Lifeline ging afgelopen woensdag van start. Drie dj-duo’s lopen naar hartje Groningen, om daar op Kerstavond aan te komen. De vervanger van het Glazen Huis haalde vorig jaar ruim 1,4 miljoen euro op. De opzet van de actie wel iets anders dan in 2018. Zo waren er toen drie verschillende routes in plaats van één route. Ook zamelde 3FM geld in voor drie goede doelen, in plaats van één.

> Alles over Serious Request: De Lifeline lees je in ons dossier.

Foto: NPO 3FM